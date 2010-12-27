В Пулково приземлился самолет с Лукашенко. Петербург сковали пробки

В пятницу, 20 декабря, в Петербург прилетел самолет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.
Напоним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в город на Неве с рабочим визитом. Он встретится с Путиным. Во время Евразийского экономического совета будут подведены итоги 2019 года, также лидеры стран обсудят проблемы и перспективы совместной работы в следующем году.
По словам горожан, для проезда президента уже перекрыли весь центр. Кроме того, страшные пробки наблюдаются на КАДе.
Ранее мы сообщали о том, что Беглов экстренно посетил Боткинскую больницу после пресс-конференции Путина.
Фото:яндекс.карты, Piter.TV
Обсуждение ( 0 )