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В Пулково приземлился самолет с Лукашенко. Петербург сковали пробки
Сегодня, 11:29
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IRINA_CHALKINA

В Пулково приземлился самолет с Лукашенко. Петербург сковали пробки

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в город на Неве с рабочим визитом. Он встретится с Путиным.

В пятницу, 20 декабря, в Петербург прилетел самолет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. 

Напоним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в город на Неве с рабочим визитом. Он встретится с Путиным. Во время Евразийского экономического совета будут подведены итоги 2019 года, также лидеры стран обсудят проблемы и перспективы совместной работы в следующем году.

По словам горожан, для проезда президента уже перекрыли весь центр. Кроме того, страшные пробки наблюдаются на КАДе.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов экстренно посетил Боткинскую больницу после пресс-конференции Путина.

Фото:яндекс.карты, Piter.TV

Теги: лукашенко, новости спб, общество, пробки спб, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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