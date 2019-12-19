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Видео: Беглов экстренно посетил Боткинскую больницу после пресс-конференции Путина

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Ранее на Большой пресс-конференции Путина, петербургские журналисты пожаловались на ужасное состояние медучреждения.

В четверг, 19 декабря, Беглов экстренно посетил Боткинскую больницу после пресс-конференции Путина. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

Ранее на Большой пресс-конференции Путина, петербургские журналисты пожаловались на ужасное состояние медучреждения. девушка рассказала президенту про голые стёкла, мышей, тараканов и лебедей из покрышек в больнице им. Боткина. 

"Исключить такое я не могу, такое может быть. Но в тех корпусах, где содержаться больные такого нет! Есть проблемы по сантехнике и прочее, потому что это очень скорые корпуса",

главрач больницы им. Боткина Алексей Авенирович Яковлев 

Также Яковлев отметил, что сейчас в медучреждении выполняются проектные работы. В настоящее время Беглов осматривает помещения больницы.

Напоним, что Путин пообещал, что в самое ближайшее он совместно с градоначальником Петербурга рассмотрит план реконструкции медучреждения.

Видео:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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