Видео: Беглов экстренно посетил Боткинскую больницу после пресс-конференции Путина

Ранее на Большой пресс-конференции Путина, петербургские журналисты пожаловались на ужасное состояние медучреждения.

В четверг, 19 декабря, Беглов экстренно посетил Боткинскую больницу после пресс-конференции Путина. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Ранее на Большой пресс-конференции Путина, петербургские журналисты пожаловались на ужасное состояние медучреждения. девушка рассказала президенту про голые стёкла, мышей, тараканов и лебедей из покрышек в больнице им. Боткина.

"Исключить такое я не могу, такое может быть. Но в тех корпусах, где содержаться больные такого нет! Есть проблемы по сантехнике и прочее, потому что это очень скорые корпуса", главрач больницы им. Боткина Алексей Авенирович Яковлев

Также Яковлев отметил, что сейчас в медучреждении выполняются проектные работы. В настоящее время Беглов осматривает помещения больницы.

Напоним, что Путин пообещал, что в самое ближайшее он совместно с градоначальником Петербурга рассмотрит план реконструкции медучреждения.

Видео:Piter.TV