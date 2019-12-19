Видео: Беглов экстренно посетил Боткинскую больницу после пресс-конференции Путина

В четверг, 19 декабря, Беглов экстренно посетил Боткинскую больницу после пресс-конференции Путина. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Ранее на Большой пресс-конференции Путина, петербургские журналисты пожаловались на ужасное состояние медучреждения. девушка рассказала президенту про голые стёкла, мышей, тараканов и лебедей из покрышек в больнице им. Боткина.
"Исключить такое я не могу, такое может быть. Но в тех корпусах, где содержаться больные такого нет! Есть проблемы по сантехнике и прочее, потому что это очень скорые корпуса",
главрач больницы им. Боткина Алексей Авенирович Яковлев
Также Яковлев отметил, что сейчас в медучреждении выполняются проектные работы. В настоящее время Беглов осматривает помещения больницы.
Напоним, что Путин пообещал, что в самое ближайшее он совместно с градоначальником Петербурга рассмотрит план реконструкции медучреждения.
Видео:Piter.TV
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