Кредиторам Таврического банка выплатят еще 1,69 млрд рублей с 29 октября

Выплаты кредиторам Таврического банка в Петербурге превысят 37 млрд рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет дополнительные выплаты кредиторам Таврического банка 29 октября 2026 года. На эти цели направят 1,69 млрд рублей. После перечисления средств требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены на 54,27 %.

Как сообщили в АСВ, общая сумма требований кредиторов первой очереди составляет 69,07 млрд рублей. Ранее агентство уже направило на расчеты с кредиторами банка 35,8 млрд рублей.

В марте 2026 года АСВ выделило на выплаты еще 2,69 млрд рублей. Они начались 24 марта, после чего уровень удовлетворения требований кредиторов достиг 34,74 %.

Тем временем в Петербурге продолжается реализация имущества, связанного с банком. 31 августа бывший офис "Таврического" на улице Радищева, 39, продали на торгах за 375,18 млн рублей при начальной цене 326,24 млн рублей. На аукцион выставили здание площадью 2 410,8 кв. м с земельным участком размером 1 230 кв. м. Объект расположен в историческом комплексе казарм лейб-гвардии Преображенского полка. В торгах участвовали два претендента, победителем стал предприниматель Андрей Суходольский.

В январе АСВ также выставило на торги 399 инвестиционных монет, обнаруженных в банковских сейфах. Их общую стоимость оценили более чем в 12,6 млн рублей. Среди лотов были золотые и серебряные монеты "Георгий Победоносец" номиналом 50 и 3 рубля соответственно.

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Фото: Piter.tv