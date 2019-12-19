Путин обсудит с Бегловым "рассыпающуюся" больницу Боткина в центре Петербурга 

В самое ближайшее глава государства рассмотрит план реконструкции медучреждения.

В четверг, 19 декабря, в Москве проходит Большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы с главой государства журналистка из Петербурга пожаловалась на инфекционную больницу им. Боткина.

Девушка заявила, что в больнице им. Боткина голые стёкла, мыши и тараканы. Кроме того, медики получают 25-30 тысяч рублей в месяц. Также во дворе больницы соорудили лебедей из старых шин и иностранцы фотографируются с ними.

Путин пообещал, что в самое ближайшее он совместно с градоначальником Петербурга рассмотрит план реконструкции медучреждения.

"Кроме этой больницы есть и медицинские центры в Петербурге мирового класса, но это не значит, что мы должны забывать про те учреждения, в которых ситуация далека от благополучной", —заявил президент.

Напомним, что ранее прокуратура Красногвардейского района проверила соблюдение законодательства о социальной защите инвалидов СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина". В настоящее время на территорию больницы обеспечен свободный доступ пациентов-инвалидов на личном, а также ином автотранспорте.

Ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин, говоря на Большой пресс-конференции об уровне зарплат в стране, заявил, что в медицине платят больше, чем в других сферах деятельности

Видео:Большая пресс-конференция