Благодаря прокуратуре инвалидам разрешат проезжать на территорию больницы Боткина

Нарушения прав инвалидов обнаружились во время проверки.

Прокуратура Красногвардейского района проверила соблюдение законодательства о социальной защите инвалидов СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина". Проверка показала, что проезд пациентов на территорию больницы осуществляется в исключительных случаях и по приказу главного врача больницы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

При этом больница состоит из 10 корпусов, в каждом оказываются медицинские услуги. Так маломобильные группы населения не могут получить свободный доступ к тем или иным объектам.

С целью восстановления прав инвалидов и граждан с ограниченными возможностями прокурор принес протест на приказ главного врача больницы, ограничивающий проезд граждан на ее территорию.

В настоящее время на территорию больницы обеспечен свободный доступ пациентов-инвалидов на личном, а также ином автотранспорте.

Также прокуратура разбирается с нарушением доступных условий для инвалидов в Пушкинском районе.

Фото: Piter.TV