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Прокуратура разбирается с нарушением доступных условий для инвалидов в Пушкинском районе
Сегодня, 11:15
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Прокуратура разбирается с нарушением доступных условий для инвалидов в Пушкинском районе

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Не создали комфортные условия для маломобильных граждан несколько детских садов.

Прокуратура Пушкинского района выявила нарушение прав инвалидов на беспрепятственный доступ, совершенное несколькими образовательными учреждениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что здания с детскими садиками №№35, 36, 41, 44 и 45 не позволяют  маломобильным гражданам свободно оказаться в помещении и передвигаться в них.

По закону во всех зданиях должны быть предусмотрены санитарные кабины, оборудованные специально для инвалидов, где есть крючки для одежды, костылей и других принадлежностей и возможность установки откидных поручней.

Проверка прокуратуры показала, что в вышеуказанных детских садах ничего оборудованного для малобильных граждан не было. Помимо этого, не окрашены светящейся в темноте краской были кромки ступеней и поручни лестниц.

В адрес организаций внесены представления о необходимости устранить найденные нарушения.

Ранее Piter.TV показывал, как таксист помог инвалиду-колясочнику преодолеть зебру на Литейном.

Фото: Piter.TV

Теги: доступная городская среда, инвалиды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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