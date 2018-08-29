Таксист помог инвалиду-колясочнику преодолеть зебру на Литейном

Мужчина в инвалидном кресле не мог пересечь пешеходный переход из-за небольшого уклона.

Утром 13 июня в Центральном районе Петербурга водитель такси помог инвалиду-колясочнику пересечь пешеходный переход. Мужчина в инвалидном кресле не мог въехать на "зебру" из-за небольшого уклона. Доброе дело было запечатлено на видео.

На кадрах видно, как на перекрестке Литейного проспекта с улицей Пестеля для пешеходов загорается зеленый сигнал светофора. Инвалид пытается тронуться с места, однако у него ничего не получается из-за небольшого уклона. В этот момент из такси выбегает молодой человек и помогает колясочнику пересечь злополучную "зебру".

Эта ситуация порадовала пользователей интернета. Они подчеркнули, что привыкли к негативу в новостях. Именно поэтому видеть подобное оказалось "странно, но приятно".

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Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург