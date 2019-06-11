Автомобилисты помогли семейству уток перейти Суздальское шоссе: видео

Птицы обратились в бегство, однако их удалось поймать и положить в безопасное место.

Днем 11 июня на Суздальском шоссе произошел забавный инцидент. Мама-утка с несколькими утятами решила перейти оживленную дорогу. До тротуара семейство благополучно добралось, однако маленькие птички не смогли перепрыгнуть высокий поребрик. На помощь утятам кинулись автомобилисты. В сети появилось видео с места событий.

Помочь утятам решили девушки. Они вышли из машины и начали одного за другим поднимать утят в безопасное место. Некоторые птенцы испугались и обратились в бегство от своих спасителей. Однако их удалось поймать и переправить на тротуар.

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