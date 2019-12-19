Путин: "Уровень зарплат в медицине выше, чем в других сферах"

Президент отметил, что вместе с ростом экономики, необходимо увеличивать рост зарплат.

Президент России Владимир Путин, говоря на Большой пресс-конференции об уровне зарплат в стране, заявил, что в медицине платят больше, чем в других сферах деятельности. Он отметил, что у главврачей зарплата действительно выше, чем у хирургов, и эту проблему необходимо решать.

По словам главы государства, нужно смотреть внутрь самой отрасли. Можно увеличить тариф ОМС, "или внутри тарифа что-то изменить". Однако если выбирать второй вариант, то менять уже нечего – 70 % и так идет на зарплаты. "Если же что-то изменить, то денег вообще не останется", - подчеркнул президент.

Увеличение самого тарифа ОМС приведет к подорожанию товаров и росту инфляции. Увеличенная зарплата будет съедена инфляцией.

По словам Путина, в целом по стране рост зарплат есть. Однако нужно избавиться от несправедливой дифференциации, изменить базовую ставку постоянного оклада и создать единый подход к стимулирующим выплатам. При этом нельзя снижать надбавки за работу в особых условиях. Необходимо вместе с ростом экономики увеличивать рост зарплат.

Ранее Путин заявил, что никто не знает причин глобального изменения климата.

Видео: Большая пресс-конференция