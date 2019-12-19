Путин: "Никто не знает причин глобального изменения климата"

В этом году РФ присоединилась к Парижскому соглашению.

Владимир Путин в рамках Большой пресс-конференции рассказал об изменении климата в России. Президент отметил, что в этом году РФ присоединилась к Парижскому соглашению, главной задачей которого является не допустить рост температуры на более чем 1,5 градуса.

Глава государства подчеркнул, что сегодня никто не знает причин глобального изменения климата. Эти изменения могут зависеть от глобальных процессов во Вселенной.

Путин считает, что Россия должна предпринять максимальные меры, чтобы климат драматически не менялся. "Для России этот процесс является серьезным: темпы роста температур у нас в 2,5 раза выше, чем в среднем на планете", - заявил президент.

Российский лидер напомнил, что в РФ есть целые города за полярным кругом. Если там начнется потепление, то последствия будут плачевными. Также нашу страну, по словам Путина, напрямую касаются угрозы опустошения территорий. К этому могут привести природные катаклизмы.

Парижское соглашение было заключено в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Оно регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

Владимир Путин, отвечая на вопрос по изменению климата, добавил, что Россия не относится к числу самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу. По данным ООН, первые места занимают США и КНР, у которых по 16 % от общих выбросов. Затем следуют страны ЕС -11 %, Россия – 6 % и Индия – 5 %.

Ранее мы писали, что Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференцию Путина.

Видео: Большая пресс-конференция