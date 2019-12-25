Красная икра в Петербурге подорожала на 10,5 % за месяц

Петербуржцам сообщили, какие продукты сильнее всего подорожали осенью.

В сентябре 2026 года в Петербурге сильнее всего подорожала отечественная красная икра. За месяц ее стоимость увеличилась на 10,5 %. Также выросли цены на шоколад и майонез. При этом минимальный набор продуктов питания стал дешевле на 2,6 %. Такие данные приводит Петростат.

Среди других продуктов подорожали соль и рыбное филе — на 3,4 %, соленая сельдь — на 3,1 %, пшено — на 2,9 %. Цены на торты и сдобные булки выросли на 2,3 %, индейку — на 2,0 %, сахар — на 1,4 %. Из фруктов прибавили в цене апельсины — на 3,0 %, бананы — на 2,5 %.

В то же время плодоовощная продукция в среднем подешевела на 5,1 %. Больше всего снизилась стоимость моркови — на 19,9 %. Свекла стала дешевле на 13,4 %, картофель — на 13,1 %, капуста — на 11,9 %, яблоки — на 10,3 %. Цены на чеснок уменьшились на 6,1 %, лимоны — на 5,8 %, репчатый лук — на 5,1 %.

Среди остальных продуктов подешевели ультрапастеризованное молоко — на 3,9 %, пакетированный чай — на 3,7 %, сухие супы — на 3,3 %, шоколадные конфеты — на 2,8 %, соки — на 2,7 %. Вареная колбаса и детские мясные консервы снизились в цене на 2,4 %, печенье — на 2,3 %, томатные консервы — на 2,2 %. Отечественное игристое вино подешевело на 1,5 %.

По данным Петростата, в сентябре стоимость минимального набора продуктов питания в Петербурге составила 9 151,30 рубля в месяц. По сравнению с августом показатель сократился на 2,6 %.

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