В Пулково прилетело 270 крымских пчеломаток

Насекомых без проблем направили к индивидуальному предпринимателю после проверки.

Утром 9 июня в грузовом терминале аэропорта "Пулково" 270 пчелиных маток прошли ветеринарный контроль. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу и области, насекомые прилетели из Крыма.

Проверку пчелиные королевы прошли без проблем, нарушений выявлено не было. Всех насекомых допустили к дальнейшей перевозке в адрес петербургского индивидуального предпринимателя.

Ранее мы писали, что две сотни декоративных рыбок и 40 птиц уехали из Пулково в Магадан.

Фото: pixabay; пресс-служба Россельхознадзора