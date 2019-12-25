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Две сотни декоративных рыбок и 40 птиц уехали из Пулково в Магадан
Сегодня, 12:20
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himif

Две сотни декоративных рыбок и 40 птиц уехали из Пулково в Магадан

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Маленькие путешественники без проблем прошли ветеринарный контроль.

В четверг, 21 мая, в Пулково прошли ветеринарный контроль маленькие пассажиры: декоративные рыбки и птицы. Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, к путешествию готовились более 200 аквариумных рыбок и 40 птиц.

Отмечается, что живой груз прошел контроль без нарушений, к пернатым и водным "туристам" прилагались корректные сопроводительные документы. Животные отправились авиарейсом в Магадан, в один из местных зоомагазинов.

Видео: в Петербург из Карачаево-Черкессии прибыли более тысячи утят.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Теги: животные, пулково, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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