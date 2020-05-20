  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:06
102
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: в Петербург из Карачаево-Черкессии прибыли более тысячи утят

0 0

Далее их доставили в фермерство в Ленобласти.

В Петербург из Карачаево-Черкесской республики прибыла партия с утятами. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. 

Ветеринары осмотрели 1300 птиц и проверили все необходимые сопроводительные документы и условия, в которых перевозятся  путешественники. После этого утят отправили на одно из фермерских хозяйств в Ленобласти. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженки эвакуировали утят в Лахтинский разлив из небезопасного места.

Видео: пресс-служба Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области

Теги: ветеринарный контроль, россельхознадзор, утята
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии