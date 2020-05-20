Видео: в Петербург из Карачаево-Черкессии прибыли более тысячи утят

Далее их доставили в фермерство в Ленобласти.

В Петербург из Карачаево-Черкесской республики прибыла партия с утятами. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

Ветеринары осмотрели 1300 птиц и проверили все необходимые сопроводительные документы и условия, в которых перевозятся путешественники. После этого утят отправили на одно из фермерских хозяйств в Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженки эвакуировали утят в Лахтинский разлив из небезопасного места.