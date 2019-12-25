В "Пулково" прилетели 15 редких грызунов из Краснодарского края

Позже животные отправятся в Карелию.

Работники Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проверили 15 редких грызунов, которые прибыли из Краснодарского края. Обследование показало, что 10 песчанок и 5 дегу здоровы и находятся в надлежащих условиях. Об этом сообщила пресс-служба ведомствва.

Отметим, что позже малыши отправятся в Карелию.

Песчанки широко распространены в пустынях Африки и Азии, а дегу –в Латинской Америке (Аргентине, Боливии, Перу и Чили).

Ранее мы рассказали о том, что в Петербург впервые прилетели виверровые коты.

Фото: Пресс-служба Россельхознадзора