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В "Пулково" прилетели 15 редких грызунов из Краснодарского края
Сегодня, 18:29
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lizapoluda

В "Пулково" прилетели 15 редких грызунов из Краснодарского края

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Позже животные отправятся в Карелию.

Работники Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проверили 15 редких грызунов, которые прибыли из Краснодарского края. Обследование показало, что 10 песчанок и 5 дегу здоровы и находятся в надлежащих условиях. Об этом сообщила пресс-служба ведомствва.

Отметим, что позже малыши отправятся в Карелию.

Песчанки широко распространены в пустынях Африки и Азии, а дегу –в Латинской Америке (Аргентине, Боливии, Перу и Чили).

Ранее мы рассказали о том, что в  Петербург впервые прилетели виверровые коты.

Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

Теги: грызуны, пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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