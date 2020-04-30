В Пулково приземлился вывозной рейс с Мальдив и Шри-Ланки

В Петербург вернулись 105 человек.

Вывозной рейс с Мальдив и Шри-Ланки с россиянами прибыл в Петербург. Об этом стало известно из данных онлайн-табло/

В свою страну вернулись туристы, которые застряли за границей из-за отмены международных рейсов в связи с пандемией. Всего на борту было 375 человек, 105 вышли в Северной столице, остальные отправились в Москву.

В Пулково все прибывшие заполнили анкеты и прошли медосмотр, багаж пассажиров был продезинфицирован. Жителей Петербурга и Ленобласти доставили по домам на автобусе. Одна из пассажирок в своем Instagram около получаса назад расскзала, что они уже сутки в пути, но до дома так и не доехали. Россиян из других регионов страны направили в обсервационный центр в Курортном районе, через 14 дней они смогут отправиться домой.

Накануне вечером в Пулково приземлился вывозной рейс из Италии.

Видео: Instagram/ iam_marisit