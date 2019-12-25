В Пулково приземлился вывозной рейс из Италии

Всех прибывших развезут по домам или доставят в обсерватор на период обязательно самоизоляции.

В Петербурге приземлился самолет из Рима с россиянами на борту. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По данным сервиса Flightradar 24, в Пулково самолет встретили в 19:22. После этого он отправляется в Москву.

Рейс привез 56 пассажиров, большинство из них жители Петербурга и Ленобласти. Иногородних граждан доставят в обсерватор в Курортном районе для сохранения режима самоизоляции в течение 14-ти дней.

С начала апреля в Петербург вернулись более 800 человек.

Также в третьем часу ночи 30 апреля ожидается рейс из Шри-Ланки. На нем прилетят более 100 человек.

Ранее стало известно, что Пулково вошел в топ-10 самых удобных аэропортов России.

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