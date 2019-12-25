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Пулково вошел в топ-10 самых удобных аэропортов России
Сегодня, 22:52
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nadezhda_sib

Пулково вошел в топ-10 самых удобных аэропортов России

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В "соревновании" приняли участие 35 аэропортов.

Аэропорт Пулково был признан одним из 10 самых удобных аэропортов России по версии Forbes. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своей группе "ВКонтакте".

Рейтинг был составлен на основе шести категорий: транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидания багажа, международные награды. 

Кроме того, учитывались время поездки из центра города до аэропорта, количество авиакомпаний и направлений, площадь пассажирского терминала, архитектура и дизайн и так далее. 

"Соперниками" Пулково стали 35 воздушных гаваней с пассажиропотоком выше 800 тыс. человек в год. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на вывозном рейсе из Израиля в Петербург вернулись 84 человека. 

Фото: Аэропорт Пулково / VK 

Теги: аэропорт, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Николаев Станислав
Сегодня 23:06

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