Пулково вошел в топ-10 самых удобных аэропортов России

Аэропорт Пулково был признан одним из 10 самых удобных аэропортов России по версии Forbes. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своей группе "ВКонтакте".
Рейтинг был составлен на основе шести категорий: транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидания багажа, международные награды.
Кроме того, учитывались время поездки из центра города до аэропорта, количество авиакомпаний и направлений, площадь пассажирского терминала, архитектура и дизайн и так далее.
"Соперниками" Пулково стали 35 воздушных гаваней с пассажиропотоком выше 800 тыс. человек в год.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на вывозном рейсе из Израиля в Петербург вернулись 84 человека.
Фото: Аэропорт Пулково / VK
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