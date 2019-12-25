На вывозном рейсе из Израиля в Петербург вернутся 84 человека

В Петербург и Ленобласть из Тель-Авива вернутся 84 местных жителя. Борт уже вылетел из Израиля, сообщила пресс-служба Смольного.
Всего в самолете находится 256 россиян. Он следует в Москву, но также сделает остановку в Петербурге. У прибывших возьмут анализы, проверят наличие симптомов, а затем доставят домой или к месту самоизоляции на пяти автобусах в сопровождении ГИБДД и представителей комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В случае, если у гражданина нет возможности самоизолироваться, его доставят в обсерватор в Курортном районе.
С начала апреля это уже девятый вывозной рейс в Петербург из-за границы.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция узнала о нарушении режима самоизоляции пенсионерки по камерам видеонаблюдения.
Фото: Аэропорт Пулково / VK
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