На вывозном рейсе из Израиля в Петербург вернутся 84 человека

Всего за апрель 2020 в Северную столицу прибыли более 700 человек.

В Петербург и Ленобласть из Тель-Авива вернутся 84 местных жителя. Борт уже вылетел из Израиля, сообщила пресс-служба Смольного.

Всего в самолете находится 256 россиян. Он следует в Москву, но также сделает остановку в Петербурге. У прибывших возьмут анализы, проверят наличие симптомов, а затем доставят домой или к месту самоизоляции на пяти автобусах в сопровождении ГИБДД и представителей комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В случае, если у гражданина нет возможности самоизолироваться, его доставят в обсерватор в Курортном районе.

С начала апреля это уже девятый вывозной рейс в Петербург из-за границы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция узнала о нарушении режима самоизоляции пенсионерки по камерам видеонаблюдения.

Фото: Аэропорт Пулково / VK