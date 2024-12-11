В Пулково предупредили о задержке рейсов 11 января из-за непогоды

Ожидаются осадки в виде снега и дождя.

Аэропорт Пулково предупредил о возможных задержках рейсов в связи с ухудшением погодных условий. По прогнозам синоптиков, 11 января в Санкт-Петербурге ожидается дождливая и снежная погода.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что Пулково обеспечивает обслуживание рейсов в сложных метеоусловиях, очищая взлётно-посадочные полосы и перроны от снега и наледи, а также обрабатывая воздушные суда противообледенительной жидкостью. Эти меры могут повлиять на скорость обслуживания самолётов.

В Пулково рекомендуют пассажирам уточнять статус своих рейсов на электронном табло.

Ранее Piter.TV сообщал, что пассажирооборот Пулково в новогодние праздники превысил 630 тыс. человек.

Фото: Piter.TV