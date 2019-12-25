В Пулково открылся пункт для сдачи платного теста на коронавирус

Результаты можно будет узнать не позднее, чем через 3 дня.

С сегодняшнего дня, 2 августа, в Пулково можно сдать тест на коронавирус. Материалы передадут в специализированную лабораторию Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Пункт забора клинического материала для ПЦР-диагностики коронавируса находится в здравпункте на 2 этаже терминала. Он работает круглосуточно. Стоимость теста составит 2200 рублей, результаты придут на электронную почту не позднее 72 часов.

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Фото: Аэропорт Пулково / VK