  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пулково открылся пункт для сдачи платного теста на коронавирус
Сегодня, 19:04
125
nadezhda_sib

В Пулково открылся пункт для сдачи платного теста на коронавирус

0 0

Результаты можно будет узнать не позднее, чем через 3 дня.

С сегодняшнего дня, 2 августа, в Пулково можно сдать тест на коронавирус. Материалы передадут в специализированную лабораторию Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте аэропорта. 

Пункт забора клинического материала для ПЦР-диагностики коронавируса находится в здравпункте на 2 этаже терминала. Он работает круглосуточно. Стоимость теста составит 2200 рублей, результаты придут на электронную почту не позднее 72 часов. 

Сегодня из Петербурга вылетел первый самолет в Турцию.

Фото: Аэропорт Пулково / VK 

Теги: пулково, пцр-диагностика, тест на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии