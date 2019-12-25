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Из Петербурга вылетел первый самолет в Турцию
Сегодня, 16:26
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nadezhda_sib

Из Петербурга вылетел первый самолет в Турцию

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Авиасообщение с Антальей возобновится с 10 августа.

Сегодня, 2 августа, в Турцию из Петербурга вылетел первый самолет после возобновления международного авиасообщения. Борт отправился в 15:44, свидетельствуют данные на электронном табло Пулково.

Рейс А333 перевозчика Turkish Airlines должен приземлиться в Стамбуле в 18:35 по московскому времени. 

Авиасообщение с Антальей из Пулково возобновится с 10 августа 2020 года, сообщила пресс-служба "Пулково". 

Напомним, авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией было возобновлено с 1 августа. Некоторым пассажирам пришлось столкнуться с отменой рейсов.

Фото: "Аэропорт Пулково" / VK 

Теги: международное авиасообщение, пулково, рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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