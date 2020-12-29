В Пулково поймали мужчину, оплатившего чужой картой обед и проездной

Забытую карту мужчина забрал в банкомате Центрального района города.

В Пулково транспортная полиция поймала мужчину, присвоившего себе забытую чужим человеком банковскую карту. Как рассказали в пресс-службе ведомства, злоумышленник успел оплатить чужой картой проездной в метро и обед в кафе быстрого питания в аэропорту.

Карточки хватился сам владелец, получивший уведомление о списании денег в ресторане в Пулково, где на тот момент не находился. Мужчина понял, что забыл карту в банкомате в Центральном районе города, и ее забрал неизвестный. Воришка присвоил находку себе, сделал несколько упомянутых покупок и попытался приобрести товар в газетном киоске аэропорта, но на тот момент владелец уже успел заблокировать карту. Неработающего 25-летнего похитителя выявили полицейские.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело о страже, мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Воришка полностью сознался в содеянном и обязан явкой.

Ранее мы писали, что школьник напал на продавца в попытке украсть две банки алкоголя.

Фото: pixabay