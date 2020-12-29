Школьник напал на продавца в попытке украсть две банки алкоголя

Подросток пытался украсть товар, который ему не продали бы в силу возраста.

Вечером 13 января в магазин "Верный" на Благодатной улице зашел 15-летний покупатель. Как стало известно Piter.TV, поход в магазин закончился для девятиклассника задержанием и подпиской о невыезде.

Как выяснилось, подросток применил физическую силу к продавцу и попытался скрыться с двумя банками алкогольного напитка. Вероятно, школьник решил украсть товар, который ему не продали бы в силу возраста. Сбежать с алкоголем подростку не удалось – его задержал персонал магазина и передал полицейским.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, школьника поместили под подписку о невыезде.

Ранее полиция поймала грабителя, ударившего и обокравшего пожилую женщину-провизора.

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