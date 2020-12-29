Полиция поймала грабителя, ударившего и обокравшего пожилую женщину-провизора

Нападение произошло 12 января во дворе одного из домов по проспекту Стачек.

Петербургская полиция раскрыла грабеж, совершенный в отношении пожилой женщины-провизора. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, неприятный инцидент произошел 12 января во дворе дома 128 по проспекту Стачек.

В тот день неизвестный сбил с ног 71-летнюю горожанку, ударил ее по лицу и отобрал сумку с мобильным телефоном, банковской картой и тремя тысячами рублей, после чего скрылся. Полицейские установили, что грабитель начал следить за провизором еще в торговом центре, куда женщина пришла за покупками.

Днем позже полиция задержали на улице Лени Голикова подозреваемого в нападении на пенсионерку, им оказался 30-летний неработающий мужчина без определенного места жительства. Теперь злоумышленник проходит фигурантом по делу о грабеже.

Также м ы рассказывали, что нетрезвые хулиганы угнали машину доставщика и устроили ДТП в Красногвардейском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД