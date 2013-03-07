В Пулково почти на 4 часа задержали чартерный рейс в Шарм-эль-Шейх

Ранее россиянам приходилось добираться до курортов из Каира.

Рейс из Петербурга в Шарм-эль-Шейх задержали на 4 часа. Об этом свидетельствуют данные в онлайн-табло Пулково.

Примечательно то, что это первый чартерный рейс между из Северной столицы на египетский курорт. Его выполняет авиакомпания Air Cairo.

Вместо 03:30 самолет вылетел только в 07:09. Планировалось, что в это время (в 07:40) пассажиры уже будут на месте.

Следующий рейс запланирован на 30 сентября в 16:40. Пунктом назначения станет Хургада.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015-м году после крушения российского авиалайнера A321 "Когалымавиа". В Египте не хотели признавать, что это был теракт. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, сейчас сторонам удалось прийти к соглашению.

Фото: Pexels