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В Пулково пассажиры уже более 4 часов ждут вылета в Сочи
Сегодня, 9:25
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В Пулково пассажиры уже более 4 часов ждут вылета в Сочи

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Самолет должен был взлететь в в 9:55.

Сегодня, 23 мая, в Пулково задерживается вылет самолета в Сочи. Пассажиры ждут посадки более 4 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Рейс "Уральских авиалиний" U6 547 должен был взлететь еще 5:45. Новое время отправления 9:55.

Отметим, что на три часа задерживается отправление рейса 7R 241 компании "РусЛайн" в Татарстан. Пассажиры планировали вовремя прибыть в Казань.

Ранее на Piter.tv: между Петербургом и Даламаном запустят чартерные рейсы.

Фото: Pexels

Теги: аэропорт, задержка рейса, пулково, сочи
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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