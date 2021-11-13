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Между Петербургом и Даламаном запустят чартерные рейсы
Сегодня, 15:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Между Петербургом и Даламаном запустят чартерные рейсы

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Полеты начнутся с 26 мая.

С 26 мая из аэропорта Пулково запустят чартерные рейсы в турецкий Даламан. Об этом сообщила пресс-служба "Воздушных Ворот Северной столицы".

Рейсы будет выполнять авиакомпания Turkish Airlines. Билеты можно приобрести у туристических операторов в составе туристического пакета.

Самолёты из Петербурга в Даламан будут летать пять раз в неделю. Вылет из Пулково – в 15:30, прилёт в аэропорт Даламана – в 19:45. Обратный вылет из Даламана состоится в 20:40, прибытие в Пулково – в 01:10.

Также недавно из Петербурга запустили прямые рейсы в Бодрум.

Фото: Piter.tv

Теги: turkish airlines, даламан, чартерный рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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