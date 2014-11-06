В Пулково пассажира рейса Сочи — Петербург оштрафовали за курение

Перелет закончился протоколом.

В аэропорту Пулково транспортная полиция привлекла к ответственности пассажира, который нарушил запрет на курение на борту самолета. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В дежурную часть линейного отдела полиции поступила информация о необходимости прибытия наряда к воздушному судну, находившемуся на стоянке в аэропорту Пулково. Сообщение поступило от экипажа авиалайнера после завершения рейса.

Сотрудники специализированного отдела по обеспечению общественного порядка ЛО МВД России в аэропорту Пулково установили, что 32-летний пассажир рейса "Сочи — Санкт-Петербург" во время полета закурил сигарету с табаком в туалетной кабине самолета.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Пассажир привлечен к административной ответственности.

В транспортной полиции напомнили, что запрет на курение на борту воздушного судна является обязательным требованием и напрямую связан с обеспечением безопасности полетов.

