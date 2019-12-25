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В "Пулково" ожидают 4 вывозных рейса
Сегодня, 21:55
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smirenny

В "Пулково" ожидают 4 вывозных рейса

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В воскресенье также были отменены пять рейсов.

В аэропорту "Пулково" ожидают вывозные рейсы из Еревана, Ташкента, Бишкека и ОАЭ. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Появилась возможность ознакомиться с расписанием самолетов с 9 по 26 августа в Telegram-канале "Коронавирус: рейсы в РФ". Так, рейс из Еревана прибудет 10 августа, из Дубай – 14 августа. На следующий день ожидается рейс из Бишкека. Вывозной рейс из Ташкента прибудет 16 августа. 

Ранее мы писали, что в воскресенье в Пулково отменили вылет пяти рейсов.

Фото: pixabay

Теги: вывозные рейсы, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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