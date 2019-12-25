В воскресенье в Пулково отменили вылет пяти рейсов

Также четыре рейса задержаны.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Пулково отменили вылет пяти рейсов. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло официального сайта воздушной гавани Петербурга.

Так, на внутреннем сообщении отменены рейсы по направлениям Москва и Симферополь. Кроме того, задержаны вылеты в Нижний Новгород, Воронеж, Астрахань и Нижний Новгород.

Таже из Северной столицы не вылетят лайнеры в Шанхай, Париж, Амстердам.

Ранее мы сообщали о том, что до плюс 27 градусов ожидается в Петербурге в воскресенье.

Фото:Piter.TV