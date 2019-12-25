В понедельник, 17 февраля, в Пулково отменили сразу три рейса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло петербургского аэропорта.
Изветсно, что отменен рейс в Калининград авиакомпании "Россия". Он был запланирован на 7:55. Кроме того, петербуржцы не вылетели в Москву в 13:05. Также на онлайн-тобло видно, что пассажиры не смогут улететь в Саранск в 16:30.
Причины отмены не сообщаются.
Ранее мы сообщали о том, что полиция отреагировала на предупреждение УФАС в вопросе передачи информации о мигрантах.
Фото:pixabay
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