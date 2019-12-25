Полиция отреагировала на предупреждение УФАС в вопросе передачи информации о мигрантах

Гостиницы города и области обязаны передавать данные об иностранцах в МВД.

Петербургское ГУ МВД выполнило предупреждение городского УФАС, сообщила 17 февраля пресс-служба ведомства. Антимонопольщики выяснили, что информация о мигрантах, приехавших в гостиницы города и области, передается только с помощью системы ООО "Федеральный гостиничный сервис". Организациям с аналогичным продуктом ГУ МВД отказывало в заключении соглашения о взаимодействии. Таким образом, подобные фирмы не могли передавать данные о мигрантах и работать на рынке оказания услуг.

Исполняя предупреждение УФАС, полиция разработала методику, схему инфообмена и соглашение о взаимодействии с такими организациями. Антимонопольщики отметили, что гостиницы и разработчики ПО могут обратиться в ведомство, если исполнение предупреждения будет идти неудовлетворительно.

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