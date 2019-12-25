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В субботу утром в Пулково отменили восемь рейсов
Сегодня, 10:03
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Arinablinova

В субботу утром в Пулково отменили восемь рейсов

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Несколько из них международные.

В субботу утром, 11 июля, в петербургском аэропорту Пулково отменили шесть рейсов по России Об этом стало известно благодаря данным официального электронного табло.

Самолеты должны были отправиться в Москву (FV 6033, DP 206), Сочи (FV 5569), Тюмень (WZ 611), Анапу (WZ 792) и Екатеринбург (U6 226). Большинство отмененных рейсов должны были осуществлять компаниями Red Wings и "Уральские авиалинии".

Отмечается, что сегодня также отменили несколько международных рейсов: в Душанбе (7J 4852) и Кишинев (A319).

Ранее мы писали, что через "Пулково" в Россию вернулось более шести тысяч человек.

Фото: Pixabay

Теги: полеты, рейс, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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