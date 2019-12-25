С начала пандемии аэропорт обслужил на прилёт и вылет 137 эвакуационных рейсов из 31 страны мира.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что через "Пулково" в Россию вернулось более шести тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Согласно данным, с начала пандемии аэропорт Петербурга обслужил на прилёт и вылет 137 эвакуационных рейсов из 31 страны мира. В Северную столицу прибыли самолеты из Австрии, Армении, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Израиля, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Казахстана, Катара, Кипра, КНР, Кубы, Кыргызстана, Мальдив, ОАЭ, Республики Молдова, США и других стран.

Всего такими рейсами в Петербург прибыли 6,2 тыс. человек.

Ранее мы сообщали о том, что на самоизоляции домашних животных завели больше половины петербуржцев.

Фото: "Аэропорт Пулково" / VK