В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что на самоизоляции домашних животных завели больше половины петербуржцев. Об этом свидетельствуют данные исследования специалистов "Билайн.Аналитики".
Согласно исследованию, около 54% опрошенных петербуржцев во время самоизоляции завели животных. Так, собачников в Северной столице стало в два раза больше. А число владельцев кошек увеличилось на 5,4%.
Отмечается, что чаще всего собак и кошек брали петербуржцы до 25 лет.
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Фото:pixabay
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