В Пулково отменили и задержали около 30 рейсов

Отменены рейсы в основном на юг России.

Сегодня, 27 февраля, в аэропорту Пулково задержали или отменили порядка 30 рейсов. Отменили вылеты в основном на юг России, то есть в Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Анапу и другие города.

Отметим, что на юг России рейсы отменили в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, отменен рейс в Эйлат, назначенный на 8:30, в Варшаву (13:25), Франкфурт (19:25), Ригу (21:40).

Отметим, что в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Донбассе. Он сказал, что в планы России не входит оккупация территории Украины,

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