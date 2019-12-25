В Пулково отменили 12 субботних рейсов

Не состоялось большинство перелетов за границу.

В субботу, 15 августа, в Пулково отменили 12 авиарейсов. Судя по данным онлайн-табло аэропорта, отмены перелетов начались во втором часу ночи.

Не состоялись перевозки из Петербурга до Сочи, Бишкека, Душанбе, Даламана. Не получилось у петербуржцев улететь в Амстердам Шанхай и Минск, а также в Москву рейсом "Аэрофлота". Сразу несколько рейсов разных авиакомпаний до Антальи также оказались отменены. Кроме того, задержались рейсы до Симферополя и Москвы.

Ранее мы рассказывали, что Smartavia возобновит перелеты из Петербурга в Волгоград и Калининград.

Фото: Piter.TV