Smartavia возобновит перелеты из Петербурга в Волгоград и Калининград

Билеты уже имеются в продаже.

Авиакомпания Smartavia с 16 августа возобновит перелеты из Петербурга в Калининград и Волгоград. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, продажа билетов на новые регулярные рейсы уже открыта.

Отмечается, что прямые рейсы из Петербурга до Волгограда намечены на 22.10 среду, четверг, пятницу и воскресенье каждую неделю, обратные будут осуществляться по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам в 7.40 по местному времени. В пути самолеты проведут более двух часов. Днем позже, 17 августа, начнут летать самолеты из Пулково в Калининград, полеты туда и обратно запланированы на все дни, кроме среды и субботы. Из Петербурга рейсы отправятся в 9.55, обратный намечен на 11.20 по местному времени. Путь составит примерно полтора часа.

Ранее мы рассказывали, что 15 августа из Казани в Петербург запустят ежедневные авиарейсы.

Фото: Piter.TV