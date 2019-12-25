С 15 августа из Казани в Петербург запустят ежедневные авиарейсы

Перелеты организует авиакомпания Smartavia.

С 15 августа в Петербург начнут ежедневно летать самолеты из Казани и обратно. О новинке в расписании сообщила пресс-служба казанского аэропорта.

Известно, что перелеты на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 человек организует компания Smartavia. Дополнительный рейс будет осуществляться по средам и субботам, из Казани самолеты вылетят в 13.15, обратный рейс назначен на 10.05. Время в пути составит чуть больше двух часов.

Также перелеты между Петербургом и Казанью выполняют авиакомпании "Россия" и "Победа".

Ранее мы рассказывали, что из Петербурга в Смоленск запускают ежедневные автобусные рейсы.

Фото: kazan.aero