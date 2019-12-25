Из Петербурга в Смоленск запускают ежедневные автобусные рейсы

Билет в одну сторону обойдется в 1200 рублей.

С 14 августа между Петербургом и Смоленском наладится автобусное сообщение. О запуске транспорта между двумя городами сообщил 5 августа автобусный перевозчик Ecolines.

Курсировать автобусы будут ежедневно, выезд из Петербурга запланировал на 20.00, выезд из Смоленска – на 22.00. Время в пути составит 11 часов. Билеты до Смоленска уже можно приобрести на сайте перевозчика, они обойдутся в 1200 рублей за штуку.

Из Петербурга в Ярославль 5 августа запустят автобусы.

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