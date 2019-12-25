Из Петербурга в Ярославль 5 августа запустят автобусы

Транспорт будет курсировать между городами трижды в неделю.

В среду, 5 августа, из Петербурга отправится первый автобус по новому маршруту до Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе городского "Пассажиравтотранса".

Рейсы запланированы на среду, пятницу и воскресенье, из Петербурга автобусы будут отправляться в 19.20, а прибывать на место в 7.20 следующего дня. Дополнительную информацию о маршруте и рейсах можно уточнить на петербургском автовокзале.

Отметим, что исторические центры только двух городов России – Петербурга и Ярославля – внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. пресс-служба "Пассажиравтотранса"

Ранее мы писали, что лоукостер "Победа" запустил новый рейс в Петербург.

Фото: Piter.TV