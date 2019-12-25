Лоукостер "Победа" запустил новый рейс в Петербург

Самолет будет летать трижды в неделю.

Лоукостер "Победа" открыл продажу билетов на новое направление Ульяновск - Санкт-Петербург в рамках развития региональной сети полетов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Регулярный рейс запустят с 4 августа, самолеты будут летать три раза в неделю – вторник, пятница и воскресенье. Также "Победа" регулярно летает из Ульяновска в Москву.

С 1 июня 2020 года "Победа" приступила к поэтапному восстановлению программы полетов. Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот".

Finnair в августе планирует возобновить полеты в Петербург.

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