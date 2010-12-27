В "Пулково" оштрафовали семь таксистов

Проверке подверглись работники-мигранты.

В ходе профилактического рейда сотрудники миграционной службы проверили 150 работников, с основном, таксистов, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. На пункте контроля транспорта в петербургском аэропорте задержали семь выходцев из среднеазиатских стран. Их привлекли по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации". Теперь им грозит штраф и выдворение из страны.

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