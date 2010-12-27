В Петербурге в машине бывшего полицейского нашли оружие, наркотики и запрещенную книгу

Мужчину остановили за нарушение ПДД.

Утром 8 сентября после непродолжительной погони у дома №6 по Приморскому шоссе остановили Toyota Camry. За рулем иномарки находился 24-летний житель Махачкалы, который предъявил петербургским полицейским удостоверение сотрудника МВД. Об этом пишет "Фонтанка".

Рядом с нарушителем ПДД сидел земляк и ровесник, приехавший в Петербург на соревнования по восточным единоборствам. Водитель предъявил удостоверение уполномоченного Управления на транспорте по СЗФО. После проверки выяснилось, что мужчину уволили из органов еще в мае 2019 года.

Пройти медицинское освидетельствование нарушитель отказался. Также он не стал отвечать на вопросы правоохранителей. В машине бывшего полицейского нашли пистолет ТТ 1944 года выпуска с 7 патронами калибра 7,62 мм. Кроме того, стражи порядка обнаружили пакетик с порошком массой 0,6 г, анаболики, бейсбольную биту и запрещенную в России книгу "Крепость мусульманина".

Все вещи изъяли и отправили на экспертизу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV