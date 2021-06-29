В Пулково опровергли сообщения об эвакуации пассажиров

Ложно сработала пожарная сигнализация.

Вечером в пятницу, 30 августа, в петербургском аэропорту Пулково произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Об этом сообщила пресс-служба оператора воздушной гавани — ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

"Сигнализация действительно сработала, но никакой эвакуации в Пулково не проводилось" подчеркнули в компании

Специалисты аэропорта в настоящее время выясняют причины сбоя в системе оповещения. Несмотря на инцидент, работа воздушной гавани не была нарушена: терминал функционирует в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию без задержек.

Это уже второй технический инцидент в Пулково за последние дни. Напомним, что несколькими днями ранее аэропорт столкнулся с масштабными перебоями в работе: из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов были отменены и задержаны десятки рейсов, что вызвало значительные неудобства для пассажиров.

В пресс-службе аэропорта заверили, что принимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы систем безопасности и минимизации вероятности подобных инцидентов в будущем.

Фото: Piter.TV