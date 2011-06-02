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Пассажиров предупредили об ограничении въезда на пандус к третьему этажу терминала в Пулково
Сегодня, 21:03
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Пассажиров предупредили об ограничении въезда на пандус к третьему этажу терминала в Пулково

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Временные ограничения связаны с заменой дорожного покрытия.

В понедельник, 4 октября, в Пулково въезд на пандус к третьему этажу терминала ограничат. Информация об этом появилась на официальной странице петербургского аэропорта во "ВКонтакте". 

Временные ограничения связаны с заменой дорожного покрытия. До конца ремонтных работ высадка и посадка из общественного транспорта и автомобилей будут возможны только на уровне первого этажа терминала. 

В публикации уточнили, что при подъезде к аэропорту установлены дорожные знаки, информирующие водителей о временных изменениях дорожного движения на его территории.

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Фото: pexels 
 

Теги: аэроплрт, пулково, третий терминал
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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