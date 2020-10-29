Женщину будут судить в Петербурге за покупку 17 кг черной икры на Дальнем Востоке

Сторона обвинения считает, что покупка была совершена для дальнейшего обогащения.

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело по факту незаконной добычи черной икры. Ее обнаружили в аэропорту Пулково. Об этом 1 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, в мае 2021-го года Елена Чернякова купила на Центральном рынке в Комсомольске-на-Амуре 17 кг черной икры осетровых пород. Покупка обошлась ей в 175 тыс. рублей. Женщина сделала это для улучшения своего материального положения.

В июне Чернякова приехала в аэропорт Хабаровска и сдала в багаж контейнеры с черной икрой. Сама она вылетела в Петербург. Ценный груз обнаружили уже в Пулково.

В обвинительном акте говорится о том, что коммерческий лов осетровых на Дальнем Востоке полностью запрещен. Продукция была добыта нелегально, есть признаки браконьерского происхождения.

К производству дело пока не приняли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Росрыболовстве ожидают снижения цен на красную рыбу и красную икру.

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