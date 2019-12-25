В Росрыболовстве ожидают снижения цен на красную рыбу и красную икру

В этом году наблюдается большой объем вылова.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью телеканалу РБК сообщил, что в России будут снижаться цены на красную икру и красную рыбу.

Он отметил, что в этом году наблюдается большой объем вылова красной рыбы, примерно 500 тыс. тонн. В 2020 году было около 300 тыс. тонн.

То есть объем предложения будет значительный, цена на красную рыбу и красную икру будет снижаться. Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству

Ранее мы писали, что в России к Новому году может подорожать красная икра. Такое заявление сделали представители отрасли. Оптовые цены могут вырасти до 3,7-4 тыс. рублей за килограмм.

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