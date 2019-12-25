Красная икра может подорожать к Новому году

Оптовые цены могут вырасти до 4 тыс. рублей.

Директор Северо-Восточной компании (бренды "Красное золото", "Тунгутун") Роман Хомутов рассказал "Коммерсанту", что к Новому году красная икра может резко подорожать. Так, оптовые цены могут подорожать до 3,7-4 тыс. рублей за килограмм. А розничные – до 5-6 тыс. рублей.

По словам Хомутова, цены могут вырасти из-за высокого спроса на икру среди японских покупателей, а также со сложностями с доставкой. Он также отметил, что в этом году всю мороженую икру, а это половина годового объема производства, купят компании из Японии. Дело в том, что употребление продукта в Японии увеличилось на фоне пандемии коронавируса. Если японские потребители скупят все мороженое сырье, то цены на красную икру могут побить прошлогодние рекорды.

В Росрыболовстве в свою очередь заявили о попытке спекуляции производителей. Для предотвращения искусственного роста цен ведомство пообещало привлечь ФАС.

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